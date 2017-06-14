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Хертогенбош (WTA). Второй круг. Саснович сыграет с Младенович

15.06.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Хертогенбоше 74-я ракетка мира Наталья Вихлянцева обыграла 84-ю Андреа Петкович.

Ricoh Open

Хертогенбош, Нидерланды

12 – 18 июня 2017

International

Призовой фонд – 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Наталья Вихлянцева (Россия)  Андреа Петкович (Германия)
6:35:76:2
Дата проведения
14 июня, 11.40
Онлайн матча

 

Антония Лоттнер (Германия)  Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
15 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Александра Саснович (Беларусь)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
15 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Рикель Хогенкамп (Голландия)  Ана Конюх (Хорватия)
Дата проведения
15 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Петра Крейсова (Чехия)
6:26:3
Дата проведения
14 июня, 11.55
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
3:66:16:2
Дата проведения
14 июня, 16.45
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Камила Джорджи (Италия)
7:66:3
Дата проведения
14 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Андреа Главачкова (Чехия)  Аранта Рус (Голландия)
Дата проведения
15 июня, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Хертогенбоше 74-я ракетка мира Наталья Вихлянцева обыграла 84-ю Андреа Петкович.

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