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Хертогенбош (WTA). Второй круг. Саснович сыграет с Младенович
15.06.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Хертогенбоше 74-я ракетка мира Наталья Вихлянцева обыграла 84-ю Андреа Петкович.
Ricoh Open
Хертогенбош, Нидерланды
12 – 18 июня 2017
International
Призовой фонд – 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
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Во втором круге турнира в Хертогенбоше 74-я ракетка мира Наталья Вихлянцева обыграла 84-ю Андреа Петкович.
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