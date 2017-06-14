Кубок Беларуси. В 1/16 финала «Шахтер» сыграет с «Лучом», БАТЭ – с «Неманом-Агро» и другие пары

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси 2017/2018.

Участники стадии были разделены на две корзины. В первую вошли команды первой и второй лиг, добравшиеся до этой стадии, а во вторую — представители высшей лиги.

В итоге были сформированы следующие пары соперников.

СДЮШОР-8 Гомель — «Неман» Гродно

«Луч» Минск — «Шахтер» Солигорск

«Неман-Агро» Столбцы — БАТЭ Борисов

«Торпедо-Минск» — «Гомель»

«Локомотив» Гомель — «Витебск»

«Чисть» — «Динамо-Минск»

«Смолевичи»-СТИ — «Торпедо»-БелАЗ

«Белшина» Бобруйск — «Ислочь» Минский район

«Барановичи» — «Нафтан» Новополоцк

«Слоним» — «Днепр» Могилев

«Орша» — «Славия-Мозырь»

«Волна» Пинск — «Минск»

«ЮАС-Строй» Житковичи — «Слуцк»

«Молодечно-ДЮСШ №4» — «Крумкачы» Минск

«Сморгонь» — «Динамо-Брест»

«Гранит» Микашевичи — «Городея»

1/16 финала Кубка Беларуси будет разыграны в один матч. Первыми указаны команды, которые будут хозяевами в своих парах.

Игры пройдут 8 и 9 июля.