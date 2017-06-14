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Кубок Беларуси. В 1/16 финала «Шахтер» сыграет с «Лучом», БАТЭ – с «Неманом-Агро» и другие пары
15.06.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси 2017/2018.
Участники стадии были разделены на две корзины. В первую вошли команды первой и второй лиг, добравшиеся до этой стадии, а во вторую — представители высшей лиги.
В итоге были сформированы следующие пары соперников.
СДЮШОР-8 Гомель — «Неман» Гродно
«Луч» Минск — «Шахтер» Солигорск
«Неман-Агро» Столбцы — БАТЭ Борисов
«Торпедо-Минск» — «Гомель»
«Локомотив» Гомель — «Витебск»
«Чисть» — «Динамо-Минск»
«Смолевичи»-СТИ — «Торпедо»-БелАЗ
«Белшина» Бобруйск — «Ислочь» Минский район
«Барановичи» — «Нафтан» Новополоцк
«Слоним» — «Днепр» Могилев
«Орша» — «Славия-Мозырь»
«Волна» Пинск — «Минск»
«ЮАС-Строй» Житковичи — «Слуцк»
«Молодечно-ДЮСШ №4» — «Крумкачы» Минск
«Сморгонь» — «Динамо-Брест»
«Гранит» Микашевичи — «Городея»
1/16 финала Кубка Беларуси будет разыграны в один матч. Первыми указаны команды, которые будут хозяевами в своих парах.
Игры пройдут 8 и 9 июля.
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси 2017/2018.
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