Футболист «Лидсельмаша» Воронин: «Как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел»

Игрок мини-футбольного клуба «Лидсельмаш» Максим Воронин считает, что большинство белорусов разделяют позицию России по украинскому вопросу.

− Думаю, это в первую очередь связано с информационной политикой — здесь в основном показывают российские новости. Плюс в финансовом плане у Беларуси многое завязано на России. Иногда зомбирование и пропаганда доходят до маразма: как можно говорить, что в Западной Украине едят детей? У нас такие новости даже в юмористических шоу высмеивают. Человек смотрит — и на подсознательном уровне у него откладывается эта информация.

Немногие из белорусов ментально похожи на украинцев. Вы мягкие и терпеливые, а мы более наглые и изворотливые. Когда в команде случаются ссоры, тренер говорит белорусским парням: «Надо стоять друг за друга горой». У нас это в крови. Я в ультимативной форме поддерживаю своих: не буду играть или уйду вместе с ними, если сложится неприятная или несправедливая ситуация.

Хотя, как показывают мартовские марши, даже у белорусского терпения есть предел. В Беларуси ты должен говорить то, что хотят услышать, и не всегда можешь высказать то, что думаешь на самом деле, − а в Украине много говорят, никто никого не слышит, непонятно, где правда, поэтому толку тоже мало. Теперь мы должны правильно воспитать своих детей, чтобы у них сформировалось другое мышление.

Я смотрю на Польшу и восхищаюсь: да, у них Европа, да, бензин по евро с хвостом, но они сумели наладить красоту, чистоту и качественную жизнь. У нас же 10−15 процентов людей жируют, а остальные выживают. Это жесткое классовое разделение ужасает.

Я патриот своей страны, но разговариваю на русском языке, потому что вырос в Харькове. Украина разнообразная. У меня есть приятели из Львова. Что их отличает? Наверное, то, что они более набожные и правильные — каждое воскресенье местные посещают церковь, хотя ходят слухи, что там живут убежденные националисты.

Моя мама выросла в селе под Киевом — она общается на суржике. А папа вообще русский (родился в Соликамске), но разделяет украинскую позицию. Мама ездила на Майдан со своей сестрой — бесплатно, просто за идею и надежду на лучшее будущее. В Украине много точек зрения. Моя мама еще тот политик: как ни приеду — она постоянно в телевизоре, разговаривает с «ящиком». Причем она не только слушает и внимает, а формирует собственное мнение. Иногда спорит с сестрами, обосновывает свою позицию. В Украине многие следят за политикой, и, наверное, это одна из главных тем во время семейных сборов.

Я замечаю, как на каждом матче белорусские парни поют гимн. Все они знают слова, что очень важно. Вообще, думаю, что по исполнению гимна перед матчем ясен настрой игроков: итальянцы кричат, а не поют гимн, вкладывают в исполнение всю душу. Команда может иметь низкий рейтинг, но во время гимна она уже начинает борьбу и дает повод для гордости миллионам поклонников. Белорусские футболисты выступают категорически против натурализации иностранцев — хотят, чтобы честь сборной отстаивали свои. И мне это нравится, – сказал Воронин.