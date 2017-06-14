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Квалификация ЧЕ. Беларусь в гостях у Румынии
15.06.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси в выездном матче квалификационного раунда ЧЕ сыграет против команды Румынии. Победа над румынами досрочно обеспечит сборной Беларуси путевку на чемпионат Европы в Хорватию.
Квалификация ЧЕ
Группа 2
Румыния – Беларусь
15 июня, 19.00
Положение команд: Сербия — 7 очков (5 матчей), Беларусь — 5 (4), Румыния — 4 (4), Польша — 2 (5).
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Сегодня сборная Беларуси в выездном матче квалификационного раунда ЧЕ сыграет против команды Румынии.
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