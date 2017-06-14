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Амброжейчик продлил контракт с минским «Динамо»
15.06.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Дмитрием Амброжейчиком.
Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один год.
За «Динамо» Амброжейчик выступает с 2015 года. За два года в КХЛ он сыграл 31 матч, отметившись 5 (4+1) результативными баллами.
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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Дмитрием Амброжейчиком.
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