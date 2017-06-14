Амброжейчик продлил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Дмитрием Амброжейчиком.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один год.

За «Динамо» Амброжейчик выступает с 2015 года. За два года в КХЛ он сыграл 31 матч, отметившись 5 (4+1) результативными баллами.