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Амброжейчик продлил контракт с минским «Динамо»

15.06.2017 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Дмитрием Амброжейчиком.

Новое соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один год.

За «Динамо» Амброжейчик выступает с 2015 года. За два года в КХЛ он сыграл 31 матч, отметившись 5 (4+1) результативными баллами.

 
 
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Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Дмитрием Амброжейчиком.

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