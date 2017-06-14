|
Дюков перешел в минское «Динамо»
15.06.2017 16:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Роман Дюков перешел в минское «Динамо».
Защитник подписал однолетний контракт с клубом.
21-летний игрок в прошлом сезоне выступал в ECHL за «Адирондак». В 56 матчах Роман отметился 17 (2+15) результативными баллами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Роман Дюков перешел в минское «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии