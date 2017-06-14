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«Динамо-Минск» – «Ислочь». Перед матчем пройдет автограф-сессия Корзуна
15.06.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 июня в матче 12-го тура высшей лиги минское
В галерее стадиона «Трактор» перед матчем состоится автограф-сессия экс-полузащитника команды
Напомним, в настоящее время Корзун выступает за киевское «Динамо».
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16 июня в матче 12-го тура высшей лиги минское «Динамо» примет «Ислочь».
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