ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Минск» – «Ислочь». Перед матчем пройдет автограф-сессия Корзуна

15.06.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

16 июня в матче 12-го тура высшей лиги минское «Динамо» примет «Ислочь».

В галерее стадиона «Трактор» перед матчем состоится автограф-сессия экс-полузащитника команды Никиты Корзуна. Ориентировочное время начала – 18:30.

Напомним, в настоящее время Корзун выступает за киевское «Динамо».

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июня в матче 12-го тура высшей лиги минское «Динамо» примет «Ислочь».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дюков перешел в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика