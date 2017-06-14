Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за задолженностей по зарплате со стороны минского «Динамо»

Как сообщает «Прессбол», Роман Граборенко не намерен оставаться в .

Контракт защитника истек 30 апреля, и клуб сделал ему квалификационное предложение, после чего могилевский воспитанник автоматически стал ограниченно свободным агентом. Правда, новое соглашение предусматривало двустороннее сотрудничество — с возможностью ссылки в «фарм». Романа это не устроило, и защитник обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед «зубрами».

Воспользоваться такой опцией позволили имеющиеся в команде задолженности по зарплатам, которые превышают месяц. «Динамо» в свою очередь направило в письмо с просьбой отсрочить рассмотрение дела, однако ДК не стал этого делать и принял решение в пользу хоккеиста.

Граборенко стал неограниченно свободным агентом.