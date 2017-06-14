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Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за задолженностей по зарплате со стороны минского «Динамо»
15.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», Роман Граборенко не намерен оставаться в
Контракт защитника истек 30 апреля, и клуб сделал ему квалификационное предложение, после чего могилевский воспитанник автоматически стал ограниченно свободным агентом. Правда, новое соглашение предусматривало двустороннее сотрудничество — с возможностью ссылки в «фарм». Романа это не устроило, и защитник обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед «зубрами».
Воспользоваться такой опцией позволили имеющиеся в команде задолженности по зарплатам, которые превышают месяц. «Динамо» в свою очередь направило в
Граборенко стал неограниченно свободным агентом.
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Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за задолженностей по зарплате со стороны минского «Динамо»
Как сообщает «Прессбол», Роман Граборенко не намерен оставаться в «Динамо».
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