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Граборенко стал неограниченно свободным агентом из-за задолженностей по зарплате со стороны минского «Динамо»

15.06.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», Роман Граборенко не намерен оставаться в «Динамо».

Контракт защитника истек 30 апреля, и клуб сделал ему квалификационное предложение, после чего могилевский воспитанник автоматически стал ограниченно свободным агентом. Правда, новое соглашение предусматривало двустороннее сотрудничество — с возможностью ссылки в «фарм». Романа это не устроило, и защитник обратился в дисциплинарный комитет лиги с просьбой освободить его от контрактных обязательств перед «зубрами».

Воспользоваться такой опцией позволили имеющиеся в команде задолженности по зарплатам, которые превышают месяц. «Динамо» в свою очередь направило в КХЛ письмо с просьбой отсрочить рассмотрение дела, однако ДК не стал этого делать и принял решение в пользу хоккеиста.

Граборенко стал неограниченно свободным агентом.

 
 
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Как сообщает «Прессбол», Роман Граборенко не намерен оставаться в «Динамо».

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