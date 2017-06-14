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Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом»

15.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с заявлением о ситуации с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой после встречи с игроком и его агентом Мино Райолой.

«Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с клубом.

Мы сделали сильное предложение. Игрок оценил его и сделал свои выводы, которые были связаны не только с экономической составляющей, но и под влиянием личных и командных перспектив.

Позже он сообщил нам, что не хочет продлевать контракт, а это значит, что его время с «Миланом» завершится 30 июня 2018 года. Мы были застигнуты врасплох, поскольку мы надеялись, что Доннарумма станет голкипером «Милана» на долгое время», — говорится в заявлении.

«Россонери», как сообщается, предлагали 18-летнему вратарю контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы. При этом Райола настаивал на включении в контракт опции выкупа Доннаруммы за 10 миллионов евро в случае непопадания «Милана» в Лигу чемпионов.

 
 
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Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с заявлением о ситуации с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой после встречи с игроком и его агентом Мино...

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