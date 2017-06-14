Карницкий находится на просмотре в «Тосно»

Как сообщает «Прессбол», хавбек «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в российский «Тосно».

В этом сезоне футболист за «Гомель» 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Статистику игрока смотрите здесь .

По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу.

Ранее состав «Тосно» пополнил белорусский голкипер Александр Гутор, подписавший с командой годичный контракт.