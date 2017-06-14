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Карницкий находится на просмотре в «Тосно»
15.06.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», хавбек «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в российский «Тосно».
В этом сезоне футболист за «Гомель» 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Статистику игрока смотрите
По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу.
Ранее состав «Тосно»
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Как сообщает «Прессбол», хавбек «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в российский «Тосно».
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