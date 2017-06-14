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Карницкий находится на просмотре в «Тосно»

15.06.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает «Прессбол», хавбек «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в российский «Тосно».

В этом сезоне футболист за «Гомель» 11 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Статистику игрока смотрите здесь.

По итогам первенства ФНЛ-2016/17 «Тосно» впервые в истории вышел в российскую премьер-лигу.

Ранее состав «Тосно» пополнил белорусский голкипер Александр Гутор, подписавший с командой годичный контракт.

 
Теги: Гомель
 
 
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Как сообщает «Прессбол», хавбек «Гомеля» Александр Карницкий отправился на просмотр в российский «Тосно».

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