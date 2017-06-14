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Наталия Трофимова: «Нас наверняка недооценивают. И это сыграет нам на руку»
15.06.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну поделилась мнением о соперниках команды на ЧЕ-2017.
- Как оцените расклад сил в нашем квартете?
– Группа ровная, команды достойны друг друга. Предсказать, кто будет лидером, а кто аутсайдером, крайне сложно. Нас наверняка недооценивают. И это сыграет нам на руку.
- Насколько хорошо изучили соперников?
– Информацию собираем давно. Отслеживали, как они проводили спарринги. Сейчас концентрируемся на сборной Италии, ведь с ней встречаемся в стартовом туре. По остальным получим дополнительные сведения после первого игрового дня, – сказала Трофимова.
Женский Евробаскет-2017 стартует 16 июня.
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Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну поделилась мнением о...
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