Наталия Трофимова: «Нас наверняка недооценивают. И это сыграет нам на руку»

Главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Трофимова в интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну поделилась мнением о соперниках команды на ЧЕ-2017.

- Как оцените расклад сил в нашем квартете?

– Группа ровная, команды достойны друг друга. Предсказать, кто будет лидером, а кто аутсайдером, крайне сложно. Нас наверняка недооценивают. И это сыграет нам на руку.

- Насколько хорошо изучили соперников?

– Информацию собираем давно. Отслеживали, как они проводили спарринги. Сейчас концентрируемся на сборной Италии, ведь с ней встречаемся в стартовом туре. По остальным получим дополнительные сведения после первого игрового дня, – сказала Трофимова.

Женский Евробаскет-2017 стартует 16 июня.