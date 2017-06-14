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Главный тренер «Могилева»: «Статус бывшего участника «Дом-2» напрягает, но я уже смирился»

15.06.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Могилева» Дмитрий Рыльков в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артуром Жолем затронул тему участия в телепроекте «Дом-2».

- В новостных лентах вас постоянно упоминают как «бывшего участника «Дом-2».

– Напрягает, конечно, но я уже смирился. Главное, что ближнее окружение правильно к этому относится, не задает лишних вопросов. Да, случилось в моей жизни что-то нестандартное, необычное. Доказал прежде всего себе, что нет ничего невозможного, открыл новую сферу.

- Сейчас смотрите «Дом-2»?

– Нет. Как покинул проект — ни разу не смотрел. А уже шесть лет прошло, – сказал Рыльков.

Экстралига. Бывший участник «Дома-2» Рыльков назначен и.о. главного тренера «Могилева»

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер «Могилева» Дмитрий Рыльков в беседе с корреспондентом «Прессбола» Артуром Жолем затронул тему участия в телепроекте «Дом-2».

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