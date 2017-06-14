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Квалификация ЧМ-2017. Женщины. Беларусь уступила Черногории по сумме двух матчей

15.06.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Плей-офф

Квалификация ЧМ-2017

Беларусь – Черногория – 25:23 (11:10)

15 июня, 18:00

Беларусь уступила по сумме двух матчей 51:56.

 
 
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Плей-офф Квалификация ЧМ-2017 Беларусь – Черногория – 25:23 (11:10) 15 июня, 18:00 Беларусь уступила по сумме двух матчей 51:56.

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