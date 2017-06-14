Андрей Скоробогатько: «Поражение от «Немана»? Был спорный моментик – свободный удар, который стал переломным»

Старший тренер «Минска» Андрей Скоробогатько прокомментировал поражение от (1:3) в поединке 12-го тура чемпионата Беларуси.

Поздравляю соперника с победой. Такой момент, тяжеловато вести борьбу молодым ребятам на протяжении всех 90 минут. Где-то не было свежести у футболистов после «молодежки». Я считаю, что сыграли в свою силу. Свободный удар, по моему мнению, спорный моментик. В итоге вышел переломным в игре. Рад, как вошел в игру молодой Новик. Будем ребятам молодым доверять и дальше. При должной работе они могут стать хорошими футболистами, – сказал Скоробогатько.

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