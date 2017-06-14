ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» – «Слуцк». В конце матча произошла потасовка, судья показал шесть желтых карточек

15.06.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла потасовка.

Евгений Шикавка спровоцировал соперника на границе штрафной площади «Слуцка», что и привело к потасовке.

По его итогам желтые карточки были показаны Борису Панкратову, Денису Образову, Максиму Талейко, Игорю Бобко, Артему Челядинскому. Евгений Шикавка получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла потасовка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Скоробогатько: «Поражение от «Немана»? Был спорный моментик – свободный удар, который стал переломным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика