«Крумкачы» – «Слуцк». В конце матча произошла потасовка, судья показал шесть желтых карточек

В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла потасовка.

Евгений Шикавка спровоцировал соперника на границе штрафной площади «Слуцка», что и привело к потасовке.

По его итогам желтые карточки были показаны Борису Панкратову, Денису Образову, Максиму Талейко, Игорю Бобко, Артему Челядинскому. Евгений Шикавка получил вторую желтую карточку и был удален с поля.