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«Крумкачы» – «Слуцк». В конце матча произошла потасовка, судья показал шесть желтых карточек
15.06.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла потасовка.
Евгений Шикавка спровоцировал соперника на границе штрафной площади «Слуцка», что и привело к потасовке.
По его итогам желтые карточки были показаны Борису Панкратову, Денису Образову, Максиму Талейко, Игорю Бобко, Артему Челядинскому. Евгений Шикавка получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
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В концовке матча 12-го тура высшей лиги «Крумкачы» – «Слуцк» (1:1) произошла потасовка.
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