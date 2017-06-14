Виталий Павлов: «Достойный результат, учитывая, что у нас не было двух игроков основы и не все люди действовали на своих позициях»

Главный тренер Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Крумкачоў» в матче 12-го тура высшей лиги.

- Учитывая, как матч складывался, ничья – нормальный результат?

– Да, учитывая, что у нас не было двух игроков основы и не все люди действовали на своих позициях. Считаю, что показали достойный результат.

- Почему в конце дошло до потасовки? Ничего же не предвещало беды.

– Ситуация напряженная, сравняли счет. Эмоции перехлестнули, наверное. Хотя я ребят просил, чтобы в концовке сыграли надежне и не было таких ситуаций. Но ребята, к сожалению, не выдержали. Будем разбираться.

- Когда ждать ребят, которые были травмированы?

– Щегрикович и Былина тренируются в общей группе уже, Юсов – с завтрашнего дня. Себаи вернется после дисквалификации. Правда, сейчас выпадает центральный защитник, что не очень хорошо впреддверии матча с минским «Динамо». Будем думать, что делать, – сказал Павлов в эфире «Беларусь-5».