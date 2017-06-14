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Хижниченко покинет «Шахтер», его заменит полузащитник из Боснии и Герцеговины

15.06.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В паузе, вызванной матчами сборных, из солигорского «Шахтера» уехал Сергей Хижниченко — и до сих пор не вернулся из Казахстана.

Как сообщает источник, лидеры чемпионата, по всей видимости, расстанутся с казахстанским нападающим. А на смену ему прибыл полузащитник из Боснии и Герцеговины, с которым «горняки» намерены подписать контракт.

 
 
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В паузе, вызванной матчами сборных, из солигорского «Шахтера» уехал Сергей Хижниченко — и до сих пор не вернулся из Казахстана.

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