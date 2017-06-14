|
Twitter «Крумкачоў»: «Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»
15.06.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный Twitter «Крумкачоў» отреагировал на массовую драку в конце матча столичной команды против «Слуцка» (1:1).
Инцеденту было посвящено четыре твита.
«Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Все слетелись в слуцкую штрафную».
«Шикавка получил вторую желтую и удален. Челядинский,Талейко, Яшин тоже получили по желтой, причем не за тот эпизод. А можно мне тоже желтую?»
«Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»
«Все, завершается матч #КрумкачыСлуцк. Завершается какой-то дичью с раздачей слонов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Twitter «Крумкачоў»: «Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»
Официальный Twitter «Крумкачоў» отреагировал на массовую драку в конце матча столичной команды против «Слуцка» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии