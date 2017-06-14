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Twitter «Крумкачоў»: «Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»

15.06.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Официальный Twitter «Крумкачоў» отреагировал на массовую драку в конце матча столичной команды против «Слуцка» (1:1).

Инцеденту было посвящено четыре твита.

«Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Все слетелись в слуцкую штрафную».

«Шикавка получил вторую желтую и удален. Челядинский,Талейко, Яшин тоже получили по желтой, причем не за тот эпизод. А можно мне тоже желтую?»

«Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»

«Все, завершается матч #КрумкачыСлуцк. Завершается какой-то дичью с раздачей слонов».

 
 
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Официальный Twitter «Крумкачоў» отреагировал на массовую драку в конце матча столичной команды против «Слуцка» (1:1).

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