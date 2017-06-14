Twitter «Крумкачоў»: «Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»

Официальный Twitter «Крумкачоў» отреагировал на массовую драку в конце матча столичной команды против «Слуцка» (1:1).

Инцеденту было посвящено четыре твита.

«Мать моя конная армия, у нас тут стенка на стенку! Все слетелись в слуцкую штрафную».

«Шикавка получил вторую желтую и удален. Челядинский,Талейко, Яшин тоже получили по желтой, причем не за тот эпизод. А можно мне тоже желтую?»

«Кипятить твое молоко, друзья, вы там чего, объелись чего-то не того?»

«Все, завершается матч #КрумкачыСлуцк. Завершается какой-то дичью с раздачей слонов».