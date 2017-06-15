|
Бриллиантовая лига. Селиверстов выиграл бронзу, Талай – 4-я в беге на 100 м с барьерами
15.06.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Осло состоялся этап «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Осло, Норвегия
Мужчины
Прыжки в высоту
1) Мутаз Баршим (Катар) – 2,38
Женщины
100 м с барьерами
1) Памела Дуткевич (Германия) – 12,73
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Осло состоялся этап «Бриллиантовой лиги».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии