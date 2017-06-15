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Бриллиантовая лига. Селиверстов выиграл бронзу, Талай – 4-я в беге на 100 м с барьерами

15.06.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Осло состоялся этап «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Осло, Норвегия

Мужчины

Прыжки в высоту

1) Мутаз Баршим (Катар) – 2,38
2) Богдан Бондаренко (Украина) – 2,29
3) Дерек Друин (Канада) – 2,25
3) Павел Селиверстов (Беларусь) – 2,25

Женщины

100 м с барьерами

1) Памела Дуткевич (Германия) – 12,73
2) Кристи Кэстлин (США) – 12,75
3) Изабель Педерсен (Норвегия) – 12,75
4) Алина Талай (Беларусь) – 12,90

 
 
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