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Максим Талейко: «Если честно, не понимаю, где берут таких судей! Как так можно? Какой-то цирк!»

15.06.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Крумкачоў» Максим Талейко прокомментировал потасовку в концовке матча со «Слуцком» (1:1) в рамках 12-го тура высшей лиги.

– Потасовка в конце матча? Это эмоции, которые нужно было отдать в игре, а не в этой стычке. Шикавка падает, потом его толкает вратарь (Борис Панкратов – прим. Tribuna.com)... Что, мы должны были стоять? Считаю, сделали правильно, когда начали заступаться за него. Бились друг за друга, доказали, что у нас нормальный коллектив, а не какая-то фигня. 

Если честно, не понимаю, где берут таких судей! Как так можно? Он сначала показал мне желтую карточку, потом отменил ее, а потом снова дал. Человек был в какой-то запаре! Какой-то цирк! Вообще, нормально, когда судья говорит: «Закрой рот? Вы задолбали трындеть?» Извините меня, но как так можно? – задался вопросом Талейко.

Матч обслуживал Андрей Василевич.

«Крумкачы» – «Слуцк». В конце матча произошла драка, судья показал семь желтых карточек

 
 
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Полузащитник «Крумкачоў» Максим Талейко прокомментировал потасовку в концовке матча со «Слуцком» (1:1) в рамках 12-го тура высшей лиги.

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