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Конте может уйти из «Челси», клуб не выполняет его просьбы по трансферам
16.06.2017 07:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Как утверждает Sky Sport Italia, тренер недоволен, что руководство не выполняет его трансферные требования. Между руководителями и Конте случился небольшой разрыв.
В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы постараться уладить разногласия. Если этого не произойдет, Конте может подать в отставку.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть клуб.
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