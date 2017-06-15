ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят создать пул юристов для защиты прав спортсменов

16.06.2017 08:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси необходимо создать пул высококвалифицированных спортивных юристов, которые могли бы реагировать на все угрозы и вызовы, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь министр спорта и туризма Александр Шамко.

Минспорта ранее предупредило об ужесточении ответственности всех причастных к допинговым скандалам. Вместе с тем ведомство также будет принимать меры и к тем, кто провоцировал допинговые скандалы с белорусскими спортсменами.

"С помощью допинговых скандалов соперники пытаются выбить из колеи наших титулованных спортсменов. Чтобы это предотвратить, у нас должна быть хорошая юридическая поддержка", — заявил Шамко.

По его словам, система двойных стандартов очень ярко проявляется в спорте.

"Мы видели это на лондонской Олимпиаде. И Рио не стало исключением", — констатировал министр. На Олимпийские игры надо брать с собой не только медиков и тренеров, но и хорошую защиту, убежден Шамко.

"Юристы нужны, чтобы четко и быстро реагировать на все угрозы и вызовы, оказывать оперативную консультацию спортсменам на месте, в том числе при подписании документов.

Полное интервью министра спорта и туризма читайте на Sputnik в ближайшее время. Следите за обновлениями портала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусских спортсменов на международных соревнованиях должны сопровождать юристы, чтобы быстро разбираться с вопросами по допинг-контролю.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Конте может уйти из «Челси», клуб не выполняет его просьбы по трансферам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика