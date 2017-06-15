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В Беларуси хотят создать пул юристов для защиты прав спортсменов
16.06.2017 08:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси необходимо создать пул высококвалифицированных спортивных юристов, которые могли бы реагировать на все угрозы и вызовы, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь министр спорта и туризма Александр Шамко.
Минспорта ранее предупредило об ужесточении ответственности всех причастных к допинговым скандалам. Вместе с тем ведомство также будет принимать меры и к тем, кто провоцировал допинговые скандалы с белорусскими спортсменами.
"С помощью допинговых скандалов соперники пытаются выбить из колеи наших титулованных спортсменов. Чтобы это предотвратить, у нас должна быть хорошая юридическая поддержка", — заявил Шамко.
По его словам, система двойных стандартов очень ярко проявляется в спорте.
"Мы видели это на лондонской Олимпиаде. И Рио не стало исключением", — констатировал министр. На Олимпийские игры надо брать с собой не только медиков и тренеров, но и хорошую защиту, убежден Шамко.
"Юристы нужны, чтобы четко и быстро реагировать на все угрозы и вызовы, оказывать оперативную консультацию спортсменам на месте, в том числе при подписании документов.
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Белорусских спортсменов на международных соревнованиях должны сопровождать юристы, чтобы быстро разбираться с вопросами по допинг-контролю.
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