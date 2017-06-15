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Виталий Родионов: «Общая ситуация четко намекает: если мы сами не выгрызем этот кусок хлеба, то кушать совсем скоро станет нечего»

16.06.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов считает, что приближающийся розыгрыш Лиги чемпионов очень важен для клуба.

– С приближением еврокубковой квалификации всегда ощущаю некое дополнительное волнение, скажу даже — тревогу. Такое в принципе всегда случается перед чем-то важным и неизвестным. Это лето, конечно же, не будет исключением. Оно даже приправлено в этом отношении прошлогодними неудачами. Общая ситуация в стране и соответственно в нашем футболе достаточно четко намекает: если мы сами не выгрызем этот кусок хлеба, то кушать совсем скоро станет нечего. Даже не сомневаюсь, что на эти экзамены каждый из нас смотрит примерно таким вот образом, – сказал Родионов.

БАТЭ стартует в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда. В прошлом году борисовчане не сумели обеспечить себе еврокубковую осень.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов считает, что приближающийся розыгрыш Лиги чемпионов очень важен для клуба.

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