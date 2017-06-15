Мама Виталия Щербо: «В гостях у сына в Лас-Вегасе сделала им на участке грядки – посадила помидоры, укроп, петрушку»

Мама Виталия Щербо Валентина рассказала о поездке к сыну в Лас-Вегас.

– Сын пригласил к себе в гости, и я не отказалась, несмотря на то, что перелет в Лас-Вегас – это не на дачу на машине съездить. Муж у меня пару лет назад умер, а сын все время настаивал: «Мама, что ты там одна в Минске сидишь? Внуков не хочешь увидеть?» Одним словом, в Варшаве оформила американскую визу, и в конце сентября прошлого года отправилась в США. Виталий встретил в аэропорту, быстро примчались на машине домой. Все меня уже встречали – и Валентина – супруга сына, и семилетняя внучка Вика, и полуторамесячный Родион Витальевич. Хотя все его в основном Родькой называют.

Знаете, я в Америке не могла нормальный тмин найти, хотя чеснок умудрилась привезти туда свой. У нас же зубчик съешь – дышать не можешь. А американский чеснок – его вообще не чувствуешь. Сын мне сделал грядку возле дома (правда, землю пришлось покупать, потому что в Вегасе – сплошные камни и песок), и я сделала им на участке грядки – посадила помидоры, укроп, петрушку. Когда уезжала, уже кабачки выросли. Все были такие радостные, что попробуют овощи со своей грядки. А в магазине все дорого. Кстати, Виталий сам посадил фруктовый сад, у него растут и абрикосы, и мандарины, и грейпфруты, и гранаты с лимонами.

- Когда Виталий в последний раз был в Минске?

– Семь лет назад. Да он и в отпуске бывает, может быть, неделю в год. Все-таки, чтобы прилететь в Беларусь, нужны время и дополнительные деньги. Так что в ближайших планах посещения Минска у него нет. Работа, дети, семья – это для него сейчас главное. Да и я буду к ним регулярно наведываться, – сказала Валентина Щербо.