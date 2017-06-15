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Сиваков переходит из «Оренбурга» в «Амкар»

16.06.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Михаил Сиваков не полетел с «Оренбургом» на сбор в Сербию.

В ближайшее время футболист может перейти в другой клуб. Ожидается, что защитник заключит контракт с «Амкаром».

Во второй части минувшего сезона футболист отыграл в премьер-лиге 14 матчей за «Оренбург». Сейчас защитник находится в статусе свободного агента.

 
 
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Защитник Михаил Сиваков не полетел с «Оренбургом» на сбор в Сербию.

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