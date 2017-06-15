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Филипп Рудик: «Да мне какая разница, «Минск», БАТЭ или «Шахтер»? Всех надо обыгрывать»
16.06.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
- Поздравляю с победой. Какие ваши эмоции и впечатления?
– Не знаю. Пока тяжело. Пока не соображаем ничего. Выиграли – хорошо.
- То есть вам сложно играть после травмы? Не до конца восстановились?
– Ну вообще предсезонки, можно сказать, не было. Набираю форму за счет игр. Тяжело пока.
- А что по качеству поля? Были упреки в адрес тех, кто смотрит за состоянием газона.
– Сейчас поле отличное. Но у нас тренировочные поля не очень хорошего качества. Поэтому мы на это поле приходим и привыкаем к нему. Тяжело дается.
- А вы знали о неудачной статистике «Немана» в матчах с «Минском»?
– Да мне какая разница, «Минск», БАТЭ или «Шахтер»? Всех надо обыгрывать. Команда хорошая у нас подобралась, – сказал Рудик в
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Полузащитник «Немана» Филипп Рудик прокомментировал победу над «Минском» (3:1) в матче 12-го тура высшей лиги, в котором игрок оформил дубль.
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