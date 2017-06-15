Филипп Рудик: «Да мне какая разница, «Минск», БАТЭ или «Шахтер»? Всех надо обыгрывать»

Полузащитник Филипп Рудик прокомментировал победу над «Минском» (3:1) в матче 12-го тура высшей лиги, в котором игрок оформил дубль.

- Поздравляю с победой. Какие ваши эмоции и впечатления?

– Не знаю. Пока тяжело. Пока не соображаем ничего. Выиграли – хорошо. – нормальная, хорошая команда. Мне пока тяжело. Не соображаю ничего.

- То есть вам сложно играть после травмы? Не до конца восстановились?

– Ну вообще предсезонки, можно сказать, не было. Набираю форму за счет игр. Тяжело пока.

- А что по качеству поля? Были упреки в адрес тех, кто смотрит за состоянием газона.

– Сейчас поле отличное. Но у нас тренировочные поля не очень хорошего качества. Поэтому мы на это поле приходим и привыкаем к нему. Тяжело дается.

- А вы знали о неудачной статистике «Немана» в матчах с «Минском»?

– Да мне какая разница, «Минск», БАТЭ или «Шахтер»? Всех надо обыгрывать. Команда хорошая у нас подобралась, – сказал Рудик в эфире «Неман-ТВ».