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A Bola: Роналду может покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов
16.06.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард Криштиану Роналду может покинуть
По информации источника, нападающий намерен продолжить карьеру за пределами Испании. Это связано с тем, что испанская прокуратура предъявила футболисту обвинения в уклонении от уплаты налогов. Как отмечается, нападающий считает себя «жертвой преследований».
После Кубка конфедераций у футболиста сборной Португалии будет небольшой отпуск. По окончании отпуска он намерен решить вопрос с переходом в неиспанский клуб. Футболист разочарован действиями налоговых органов Испании.
Ранее сообщалось, что нападающий обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.
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Форвард Криштиану Роналду может покинуть «Реал», утверждает A Bola.
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