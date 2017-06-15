A Bola: Роналду может покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов

Форвард Криштиану Роналду может покинуть , утверждает A Bola.

По информации источника, нападающий намерен продолжить карьеру за пределами Испании. Это связано с тем, что испанская прокуратура предъявила футболисту обвинения в уклонении от уплаты налогов. Как отмечается, нападающий считает себя «жертвой преследований».

После Кубка конфедераций у футболиста сборной Португалии будет небольшой отпуск. По окончании отпуска он намерен решить вопрос с переходом в неиспанский клуб. Футболист разочарован действиями налоговых органов Испании.

Ранее сообщалось, что нападающий обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.