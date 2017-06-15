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Минск готовится подписать контракт на проведение Европейских игр

16.06.2017 11:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Переговоры о проведении в Беларуси II Европейских игр вышли на финишную прямую, есть понимание, какие виды спорта войдут в программу Игр, заявил в интервью Sputnik министр спорта и туризма Александр Шамко.

Минск готовится подписать контракт на проведение Европейских игр
© Sputnik / Виктор Толочко
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Минск был выбран столицей II Евроигр в октябре 2016 года на заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу провести первенство на высочайшем уровне. Планируется, что в Минск на игры прибудут около четырех тысяч спортсменов. В программу будут включены от 14 до 17 видов спорта.

"В конце текущего месяца Беларусь, очевидно, подпишет контракт на проведение Европейских игр в Минске в 2019 году", — заявил   в Шамко.

Шамко отметил, что Беларусь не будет соревноваться в бюджете проведения Евроигр с Азербайджаном, который официально потратил на эти соревнования 1,12 миллиарда долларов.

"Как президент хорошо подчеркнул, надо взять душой, надо взять атмосферой. Мы не будем делать многомиллионную церемонию открытия и соревноваться в бюджетах с Баку", — заявил собеседник агентства.

Первые Европейские игры прошли в Баку в 2015 году. Белорусские спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла седьмое место.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма рассказал, чем белорусская столица намерена удивить спортсменов и болельщиков в 2019 году.

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