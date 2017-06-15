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Сын Александра Прокопенко: «У «Динамо» в будущем пойдет подъем. Верю, что будут и победы, и трофеи, и Лига чемпионов»
16.06.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сын Александра Прокопенко Дмитрий считает, что минское «Динамо» в будущем выиграет чемпионство и сыграет в Лиге чемпионов.
«У каждой команды есть и трудное время, и время взлетов, триумфа. Наверное, сейчас «Динамо» как раз на своем спаде, после пойдет подъем. Все в мире циклично. Если взглянуть на другие коллективы, то и там проблемы разного рода – тот же БАТЭ в этом году то и дело проигрывает.
Ничего не остается, как надеяться на обратный процесс. При любом раскладе клуб на сегодня – самый легендарный в Беларуси, самый старый, как раз 90 лет будем отмечать.
Верю, что в будущем «Динамо» все сложится хорошо, будут и победы, и трофеи, и Лига чемпионов. Если у коллектива есть конкретные цели, надо работать и не обращать внимания на скандалы, конфликты. Они отнимают силы, энергию и время. Имеешь задачу выступать в топовых турнирах – надо просто брать и работать», – сказал Прокопенко.
Напомним, в настоящее время Дмитрий Прокопенко
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Сын Александра Прокопенко: «У «Динамо» в будущем пойдет подъем. Верю, что будут и победы, и трофеи, и Лига чемпионов»
Сын Александра Прокопенко Дмитрий считает, что минское «Динамо» в будущем выиграет чемпионство и сыграет в Лиге чемпионов.
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