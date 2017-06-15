ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шамко рассказал о формуле финансирования видов спорта в Беларуси

16.06.2017 12:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Львиная доля средств, выделяемых бюджетом на белорусский спорт, тратится на олимпийские виды, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь министр спорта и туризма Александр Шамко.

Шамко рассказал о формуле финансирования видов спорта в Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
О допинге, финансах и Евроиграх в Минске: интервью министра спорта

"Это порядка 75% ассигнований. Остальное идет на те виды, где белорусы регулярно добиваются результатов", — сказал Шамко.

Как рассказал чиновник, основной перечень — это 23 вида, которые входят в программу Олимпийских игр, и в которых есть победные традиции, опытные тренеры, создана спортивная инфраструктура. Остальные виды спорта поддерживаются в меньшей степени.

Он рассказал, что средства выделяются, к примеру, самбо и кикбоксингу, потому что представители этих единоборств "со всех соревнований медали привозят ведрами, и в честь наших спортсменов, в честь Беларуси регулярно звучит гимн и поднимается государственный флаг".

Министр также напомнил, что борьба самбо включена в программу вторых Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске.

Полная версия интервью министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко Sputnik будет опубликована в ближайшее время, следите за обновлениями портала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложилось превратное мнение, что мы распыляем средства на огромное число видов спорта, считает министр

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сын Александра Прокопенко: «У «Динамо» в будущем пойдет подъем. Верю, что будут и победы, и трофеи, и Лига чемпионов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика