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Шамко рассказал о формуле финансирования видов спорта в Беларуси
16.06.2017 12:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Львиная доля средств, выделяемых бюджетом на белорусский спорт, тратится на олимпийские виды, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь министр спорта и туризма Александр Шамко.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это порядка 75% ассигнований. Остальное идет на те виды, где белорусы регулярно добиваются результатов", — сказал Шамко.
Как рассказал чиновник, основной перечень — это 23 вида, которые входят в программу Олимпийских игр, и в которых есть победные традиции, опытные тренеры, создана спортивная инфраструктура. Остальные виды спорта поддерживаются в меньшей степени.
Он рассказал, что средства выделяются, к примеру, самбо и кикбоксингу, потому что представители этих единоборств "со всех соревнований медали привозят ведрами, и в честь наших спортсменов, в честь Беларуси регулярно звучит гимн и поднимается государственный флаг".
Министр также напомнил, что борьба самбо включена в программу вторых Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске.
Полная версия интервью министра спорта и туризма Беларуси Александра Шамко Sputnik будет опубликована в ближайшее время, следите за обновлениями портала.
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Сложилось превратное мнение, что мы распыляем средства на огромное число видов спорта, считает министр
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