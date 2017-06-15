Шамко рассказал о формуле финансирования видов спорта в Беларуси

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Львиная доля средств, выделяемых бюджетом на белорусский спорт, тратится на олимпийские виды, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь министр спорта и туризма Александр Шамко.



© Sputnik / Виктор Толочко О допинге, финансах и Евроиграх в Минске: интервью министра спорта

"Это порядка 75% ассигнований. Остальное идет на те виды, где белорусы регулярно добиваются результатов", — сказал Шамко.

Как рассказал чиновник, основной перечень — это 23 вида, которые входят в программу Олимпийских игр, и в которых есть победные традиции, опытные тренеры, создана спортивная инфраструктура. Остальные виды спорта поддерживаются в меньшей степени.

Он рассказал, что средства выделяются, к примеру, самбо и кикбоксингу, потому что представители этих единоборств "со всех соревнований медали привозят ведрами, и в честь наших спортсменов, в честь Беларуси регулярно звучит гимн и поднимается государственный флаг".

Министр также напомнил, что борьба самбо включена в программу вторых Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске.

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