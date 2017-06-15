Фанат «Партизана»: «Я за разбитое стекло троллейбуса уже отсидел за решеткой больше года. Зачем еще почти три года меня там держать?»

Фанат «Партизана» Вадим Бойко, которого 10 июня отпустили из СИЗО, рассказал о суде и самом инцеденте.

«По-моему, это был цирк. Повесили на нас вывески каких экстремистов. Я вот сейчас освободился, решил посмотреть комментарии в интернете. Там нас экстремистами называют, террористами. Участниками незаконной организации. Я не считаю себя таковым. Я просто хочу жить, как все люди. Работать, платить налоги.

Официальные СМИ писали о нас, как о псэвдаантыфашыстав. Что нас было 40 человек, что мы собрались и на 10 автомобилях поехали кого бить. На самом деле это было не так. И троллейбус никто не переградил, он остановился сам. Водитель троллейбуса это на открытом процессе признал. Нас было намного меньше, чем 40 человек. И автомобилей, кажется, было только пять. Это максимум. Просто мы встретились с оппонентами. Произошла, так сказать, ссора. Желание подраться за свои идеи было взаимным. Мы никому из случайных людей не хотели причинить вреда.

Я за разбитое стекло уже отсидел за решеткой год и три месяца. Зачем еще два года и девять месяцев меня там держать? Это глупость. Пусть отправят на химию так называемую, чтобы я мог отработать, налоги платил бы. Хочу только передать через вас, что мы никакие не экстремисты и ли не террористы. Мы обычные парни и не представляем для общества опасности», – сказал Бойко.

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