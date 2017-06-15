Минск становится спортивной столицей Европы

— Александр Игоревич, хотел бы нашу сегодняшнюю беседу начать, наверное, с не очень обычного для вас вопроса. Я по утрам гуляю с собакой и традиционно вижу вас в центре города, идущим достаточно рано, как понимаю, пешком на работу. Мы привыкли такое явление видеть в Европе, когда министры ездят на велосипедах, ходят пешком. С вашей стороны это дань европейской моде, возможность с утра поднять тонус или просто отгул у вашего водителя?

— Вы очень наблюдательный человек. На самом деле все гораздо проще. Здесь несколько причин: ходить пешком действительно полезно и для здоровья, и для настроения, и для поднятия тонуса перед рабочим днем. Тем более что у любого чиновника рабочий день начинается гораздо раньше, скажем так, нормативно определенного трудовым соглашением. И заканчивается гораздо позже, поэтому для занятия спортом и физической культурой время выделить сложно. Поэтому я стараюсь использовать любую возможность.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр спорта и туризма Александр Шамко (справа) в пресс-центре Sputnik

В мои обязанности как отца входит задача доставить ребенка в школу. И от школы до работы 2,5-3 километра, стараюсь постоянно преодолевать это расстояние пешком. И не только утром, из министерства в Совмин по центру города тоже хожу, а не езжу.

Такие прогулки помогают собраться с мыслями, спланировать рабочий день. Тем более у нас очень красивый город. Это, наверное, еще и исследовательская часть. С удовольствием отмечаю, сколько людей разного возраста в том же парке Горького занимается физической культурой.

— Позвольте задать комплексный вопрос для министра спорта и просто человека. Какой вид вы спорта любите, занимайтесь, болеете? И какой любимый вид спорта у всей вашей семьи?

— Я большой поклонник тенниса, бассейна и велосипеда. И на велопрогулки как раз выезжаю вместе с семьей.

В последние годы в Минске, да и в регионах тоже, создаются хорошие условия для занятий спортом. Строятся велодорожки, площадки, стадионы, проводятся физкультурно-массовые мероприятия. Это становится доброй традицией.



© Sputnik / Владимир Нестерович Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко

Бассейн тоже очень люблю. Тем более что это еще и отличный способ снять усталость после работы.

Как министр стараюсь следить за всеми видами спорта, где участвуют белорусские спортсмены, в прямом эфире по возможности. Но как зритель, безусловно, больше люблю игровые виды спорта — они привлекают внимание своей борьбой, азартом, накалом страстей.

— Тогда еще один вопрос к вам как к зрителю и как к министру, но не только спорта, но и туризма. В 2019 году Беларусь будет принимать Европейские олимпийские игры. На ваш взгляд, какие виды спорта следует включить в программу этих Игр, чтобы страна болела за своих, что сделать для того, чтобы к нам поехали болельщики со всего мира? Первые шаги уже есть — 5-дневный безвиз. Что дальше?

— Я поправлю, вы оговорились, но оговорились хорошо. Европейские олимпийские игры. Действительно, с точки зрения атмосферы и накала борьбы, нам хотелось, чтобы Европейские игры в Минске сравнивали с Олимпиадой.

В конце июня планируется подписание контракта на проведение в Беларуси Европейских игр. Этому предшествовала большая работа: были проведены многочисленные встречи и переговоры с экспертами Европейских олимпийских комитетов. Представительные делегации приезжали в Минск, наши специалисты выезжали в Лозанну. Программа в основном сверстана, остались нюансы.

Сегодня определены те виды спорта, которые войдут в программу Евроигр. Успокою зрителей: это будут те виды, которые являются традиционными, зрелищными и любимыми для жителей нашей страны.



© Sputnik Алексей Филиппов Представители Беларуси во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия I Европейских игр в Баку

Мы не будем делать многомилионную церемонию открытия и соревноваться в бюджетах с Баку. Как президент хорошо подчеркнул, надо взять душой, надо взять атмосферой. Главным козырем нашей страны станет душевность, гостеприимство, открытость. Побывав однажды, иностранцы захотят приехать в Минск еще и еще.

Игры станут хорошим экзаменом не только для наших спортсменов, но и для всей страны как площадки для проведения соревнований. Это хорошая возможность на базе спортивного туризма продвинуть и экономические вопросы.

Хороший толчок был дан этому в 2014 году, когда мы провели успешный чемпионат мира по хоккею, о нем много говорили. И сегодня, встречаясь с представителями Международной федерации хоккея, слышим только лестные отзывы, делимся теплыми воспоминаниями.

— Поэтому мы заслуженно и выиграли в борьбе за право принять европейские игры…

— Мы много делаем для того, чтобы принимать у себя международные соревнования высокого уровня. Посмотрите, с конца апреля Дворец спорта работает практически нон-стоп: закончился тайский бокс, сразу же самбо, затем шахматы, сейчас пауэрлифтинг.

К нам с удовольствием едут. Недавний велопарад собрал 15 000 участников, и около 300 гостей было из-за рубежа. Полумарафон, в котором участвуют не только спортсмены, но и большое количество любителей бега, — тоже притягивает сегодня взгляды из Европы

За последние четыре года количество спортивных международных мероприятий различного уровня, которые проводятся в Беларуси, выросло почти в четыре раза: с 25 до 80.

— Мы как раз недавно снимали Кубок Европы по бегу на 10 000 метров и разговаривали с президентом НОК Украины, прославленным спортсменом Сергеем Бубкой. Он поднял такой очень специфический вопрос: после развала СССР вдруг во всех международных структурах образовался какой-то вакуум наших чиновников. То есть за наших спортсменов иной раз некому даже вступиться и замолвить словечко. А вам не кажется, что уже пора к сборным приставлять какой-то дополнительный отдел по защите прав спортсменов? Такое ощущение, что над нами вечно какие-то эксперименты ставят. Французы сейчас вот взяли — ну просто безобразие с нашей командой устроили. И сердце просто разрывается, когда понимаешь, как много вложила страна и люди в этих спортсменов и как быстро можно испортить им настроение и отобрать медали, как было в Рио.

— Система двойных стандартов очень ярко проявляется в спорте. Видели это на лондонской Олимпиаде. И Рио не стало исключением. За полгода до Игр началась массированная атака, связанная с мельдонием… Я невольно улыбнулся, когда педиатр рекомендовал этот безрецептурный препарат моей дочери. Но именно он стал средством избирательного давления на спортсменов и целые страны.

С помощью допинговых скандалов соперники пытаются выбить из колеи наших титулованных спортсменов. Чтобы это предотвратить, у нас должна быть хорошая юридическая поддержка. Работа в этом направлении уже ведется министерством и Национальным олимпийским комитетом Беларуси.



© Flickr/ NOC Belarus Сборная Беларуси на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

На Олимпийские игры надо брать с собой не только медиков и тренеров, но и хорошую защиту. Юристы должны обладать опытом, чтобы четко и быстро реагировать на все угрозы и вызовы. Также они должны оказывать оперативную консультацию спортсменам на месте, в том числе при подписании документов.

Вместе с тем, строгой дисциплины должны придерживаться и сами тренеры, спортсмены.

Важно знать законы страны, где проходят соревнования. Мелочей не должно быть. Нужно придерживаться определенных правил поведения, вести себя культурно, корректно, заботиться о собственной безопасности. Заметил, что элитные спортсмены никогда не станут пить воду из бутылочки, которая уже открыта. Они либо попросят запечатанную, либо носят свою воду. Мелочь? Не скажите! Когда имеешь дело с жесткой конкуренцией, бдительность не помешает.

— Последние Олимпийские игры заставили говорить о преемственности в белорусском спорте. Кто сегодня придет на смену той же Карстен? На ваш взгляд, насколько остро стоит вопрос с подготовкой именно молодежного резерва, тех ребят, которые придут буквально на ближайшую зимнюю Олимпиаду, на Олимпиаду в Токио?

— Как раз-таки 50% побед в Рио — это заслуга молодых: на ступеньки пьедестала поднимались не только именитые спортсмены, как Тихон и Герасименя, но и молодежь. Тот же батутист Гончаров, которого подвели к Олимпиаде буквально за четыре года. Сегодня обновился состав в художественной гимнастике, много молодых атлетов в борьбе: в прыжках в высоту у нас несколько молодых атлетов берут планку в 2,30. Причем это не случайный результат.



© Sputnik/ Владимир Нестерович Владислав Гончаров с тренером Ольгой Власевой

Встречаясь с коллегами постсоветского пространства, когда кто-то с радостью и гордостью говорит: "Мы создали училище олимпийского резерва", я отвечаю: "А мы не разрушали". В этом, я считаю, сила нашей школы. У нас есть традиции, и каждый по кирпичику строит этот дом.

Беларусь не развалила систему спортивного образования со времен Советского Союза, в чем и состоит ее сила.

Но есть и вопросы. Не все спортивные школы в полном объеме оснащены инвентарем. О каком результате может идти речь, если в школе оборудования и инвентаря — 30% от необходимого и положенного? Где роль регионов и федераций?

Есть проблемы с уровнем квалификации тренеров. Некоторые не хотят ее повышать. Министерство уже разработало ряд решений по этому вопросу. В частности, предлагается не допускать к педагогической деятельности тех, кто не заботится об уровне своих знаний, не участвует в семинарах, курсах повышения квалификации (по аналогии с системой здравоохранения). Если ты не прошел обучение и не повысил квалификацию в течение пяти лет, не допускаешься к работе с детьми.



© Sputnik / Виктор Толочко Финал спартакиады "300 талантов для Королевы"

Страна не обладает большим человеческим ресурсом, как было при Советском Союзе. Поэтому спортсменов нужно вести, что называется, за руку, от совсем юного возраста и до топ-уровня. Важно не потерять ни одного человека на этом пути, и здесь ключевую роль играют тренеры, с которыми спортсмены зачастую общаются больше, чем с родителями.

При Советском Союзе было из кого выбирать и естественный отбор шел. Сейчас нужно беречь тех, кто есть. К примеру, в училище олимпийского резерва у нас есть повторный курс. Как у нас говорят, на второй год оставляем специально, чтобы дать юноше и девушке еще год побыть в резерве, пока этот переход во взрослый спорт осуществится.

В Беларуси много талантливых спортсменов, которых нужно поддерживать.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская команда совершает круг почета после удачного выступления.

Слагаемые успеха в работе с резервом в выстроенной системе селекции, тесной связи с наукой, детскими школами и, конечно, в огромном трудолюбии. Хороший результат у тех тренеров и руководителей спортивных школ, которые не сидят на месте и не ждут, что вдруг на небосклоне появятся звезды, они их сами выращивают.

— Буквально в течение последнего месяца произошла массовая смена руководства в федерациях. Раньше, когда федерацию возглавлял кто-то из министров, все ожидали подключения административного ресурса либо какого-то финансового ресурса, если это был руководитель какого-то холдинга. Теперь вместо министров и бизнесменов в руководство федераций пришли профессиональные спортсмены. Да, они четко знают, что надо в этом виде спорта делать, но будет ли у них так называемый административный ресурс для того, чтобы продвигать какие-то свои и абсолютно новые идеи?

— Состоялась определенная реформа системы управления федерации. Нужно понимать, что и глава государства сделал на этом акцент: сегодня задача любого руководителя федерации не должна сводиться только к финансированию. Это менеджер, который должен отрабатывать решения по развитию видов спорта, по созданию условий по подготовке спортсменов.

Поэтому та система, которая сегодня выстраивается, призвана создать более эффективное управление федерацией, позволяющее сконцентрироваться и на менеджменте, и развитии вида спорта. И то, что сегодня привлекается больше профессионалов именно из числа спортсменов, абсолютно правильно. Потому что во многом они знают систему изнутри, прошли, как говорят, ножками — от детской школы до пьедестала почета.

При этом замечу, что чиновники и бизнесмены остаются в системе в роли руководителей попечительских советов. На самом деле людей, которые отвечают за развитие спорта и результат, становится даже больше. Работать будем все вместе, сообща. Уверен, только так мы сможем добиться успеха.

— На последнем Олимпийском собрании много говорили о финансировании спорта. Некоторые считают, что больше надо вкладывать в перспективные с точки зрения медалей виды спорта. Другие говорят, что без финансирования медалистов в других видах не вырастишь. Как планируется распределение бюджетных денег на поддержку спорта?

Сложилось превратное мнение, что мы распыляем средства на огромное число видов спорта.

Львиная доля средств, выделяемых бюджетом, тратится на олимпийские виды спорта. Это порядка 75% ассигнований. Остальное идет на те виды, где белорусы регулярно добиваются результатов.

Основной перечень — это 23 вида, которые входят в программу Олимпийских игр и в которых есть победные традиции, опытные тренеры, создана спортивная инфраструктура. Остальные виды спорта поддерживаются в меньшей степени. И это правильно, потому что невозможно объять необъятное. И на такой подход мы нацеливаем регионы. Концепция должна быть общая.



© Фото: Министерство спорта и туризма РБ Чемпионат мира по самбо в Минске

Средства выделяются, к примеру, самбо и кикбоксингу, потому что представители этих единоборств со всех соревнований медали привозят ведрами, и в честь наших спортсменов, в честь Беларуси регулярно звучит гимн и поднимается государственный флаг. Кстати, борьба самбо включена в программу вторых Европейских игр, которые в 2019 году пройдут в Минске.

Мне некоторые корреспонденты задавали вопрос, какие виды спорта будем сокращать. Как можно сократить общественное объединение? Мы за то, чтобы поддерживать все, что помогает людям вести здоровый образ жизни, способствует развитию их двигательной активности. Где-то грамоту дадим, медаль… Никаких огромных вливаний, а польза для всех.

— Александр Игоревич, спасибо за то, что нашли время приехать в наш мультимедийный пресс-центр Sputnik и за обстоятельные ответы на наши вопросы. Надеемся, что у нас будет еще много поводов для встреч, ведь в стране проходит действительно большое количество интересных спортивных мероприятий, о которых надо рассказывать нашим читателям.