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Кто забьет больше: Роналду или Алексис Санчес? Соберите команду на Кубок конфедераций и обыграйте друзей

16.06.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уже завтра стартует Кубок конфедераций. На турнире сыграют одни из лучших нападающих мира. Кто забьет больше голов и принесет победу вашей команде в футбольном фэнтези Kixx? 

Kixx – международный развлекательный проект о спорте и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими участниками в больших и маленьких лигах.

ИГРАТЬ В БРАУЗЕРЕ

ИГРАТЬ НА ANDROID

ИГРАТЬ НА iPHONE/iPAD

Кто забьет больше: Роналду или Алексис Санчес? Соберите команду на Кубок конфедераций и обыграйте друзей

В чем суть игры?

Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).

А как здесь выиграть?

Вы соревнуетесь с другими людьми, побеждают те, чьи игроки набрали в сумме больше очков.

Как можно выиграть деньги? 

Вступайте в специальные лиги со значком Евро (€). Для этого нужно зарегестрироваться и пополнить счет в своем игровом профиле. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

А есть приложение для мобильного?

Разумеется. Вы можете играть в Kixx прямо в браузере с компьютера или телефона, а также в удобнейших приложениях для iPhone и Android

 Кто забьет больше: Роналду или Алексис Санчес? Соберите команду на Кубок конфедераций и обыграйте друзей

ВЫБРАТЬ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ И ПОБЕДИТЬ

 
 
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