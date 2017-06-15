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Белорусские баскетболистки крупно уступили итальянкам на старте ЧЕ-2017
16.06.2017 15:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Белорусская женская сборная по баскетболу крупно уступила команде Италии в стартовом матче проходящего в Чехии Чемпионата Европы – 60:80.
Встреча между белорусской и итальянской командами состоялась днем в пятницу в "Градец-Кралове Арене".
Матч завершился с разницей в 20 мячей в пользу итальянок. Самой результативной в сборной Беларуси была Екатерина Снытина – она записала в свой актив 13 очков и три подбора.
Таким образом в настоящее время в группе В команда Беларуси с одним очком занимает второе место, у итальянок – первое (два очка), сборные Словакии и Турции еще не провели ни одного матча – у них очков пока нет.
Следующая игра в Чехии состоится у белорусок 17 июня – они встретятся со словачками. Матч с командой Турции пройдет 19 июня.
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Матч завершился с разницей в 20 мячей в пользу итальянок. Самой результативной в сборной Беларуси была Екатерина Снытина.
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