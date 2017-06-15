Белорусские баскетболистки крупно уступили итальянкам на старте ЧЕ-2017

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Белорусская женская сборная по баскетболу крупно уступила команде Италии в стартовом матче проходящего в Чехии Чемпионата Европы – 60:80.

Встреча между белорусской и итальянской командами состоялась днем в пятницу в "Градец-Кралове Арене".

Матч завершился с разницей в 20 мячей в пользу итальянок. Самой результативной в сборной Беларуси была Екатерина Снытина – она записала в свой актив 13 очков и три подбора.

Таким образом в настоящее время в группе В команда Беларуси с одним очком занимает второе место, у итальянок – первое (два очка), сборные Словакии и Турции еще не провели ни одного матча – у них очков пока нет.

Следующая игра в Чехии состоится у белорусок 17 июня – они встретятся со словачками. Матч с командой Турции пройдет 19 июня.