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Белорусские баскетболистки крупно уступили итальянкам на старте ЧЕ-2017

16.06.2017 15:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Белорусская женская сборная по баскетболу крупно уступила команде Италии в стартовом матче проходящего в Чехии Чемпионата Европы – 60:80.

Белорусские баскетболистки крупно уступили итальянкам на старте ЧЕ-2017
© Pixabay
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Встреча между белорусской и итальянской командами состоялась днем в пятницу в "Градец-Кралове Арене".

Матч завершился с разницей в 20 мячей в пользу итальянок. Самой результативной в сборной Беларуси была Екатерина Снытина – она записала в свой актив 13 очков и три подбора.

Таким образом в настоящее время в группе В команда Беларуси с одним очком занимает второе место, у итальянок – первое (два очка), сборные Словакии и Турции еще не провели ни одного матча – у них очков пока нет.

Следующая игра в Чехии состоится у белорусок 17 июня – они встретятся со словачками. Матч с командой Турции пройдет 19 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Матч завершился с разницей в 20 мячей в пользу итальянок. Самой результативной в сборной Беларуси была Екатерина Снытина.

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