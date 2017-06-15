Дмитрий Герчиков: «Нужно запастись терпением. Те, кто знают, по какому пути идет белорусский баскетбол в последние годы, понимают, что оно окупится»

Комментатор Дмитрий Герчиков считает, что баскетбольным болельщикам не стоит расстраиваться после разгрома сборной Беларуси Италией (60:80).

– Друзья, призываю не вешать нос и не расстраиваться слишком сильно. Нужно запастись терпением. Те, кто следит за белорусским баскетболом, национальным чемпионатом, развитием молодых баскетболисток и те, кто знает, по какому пути идет белорусский баскетбол в последние годы, понимают, что это терпение окупится и даст возможность обновить состав сборной, – сказал Герчиков.