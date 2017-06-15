ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Герчиков: «Нужно запастись терпением. Те, кто знают, по какому пути идет белорусский баскетбол в последние годы, понимают, что оно окупится»

16.06.2017 15:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Комментатор Дмитрий Герчиков считает, что баскетбольным болельщикам не стоит расстраиваться после разгрома сборной Беларуси Италией (60:80).

– Друзья, призываю не вешать нос и не расстраиваться слишком сильно. Нужно запастись терпением. Те, кто следит за белорусским баскетболом, национальным чемпионатом, развитием молодых баскетболисток и те, кто знает, по какому пути идет белорусский баскетбол в последние годы, понимают, что это терпение окупится и даст возможность обновить состав сборной, – сказал Герчиков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Дмитрий Герчиков считает, что баскетбольным болельщикам не стоит расстраиваться после разгрома сборной Беларуси Италией (60:80).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кто забьет больше: Роналду или Алексис Санчес? Соберите команду на Кубок конфедераций и обыграйте друзей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика