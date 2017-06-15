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«Шахтер» объявил об уходе Хижниченко
16.06.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко покинул клуб, сообщает официальный сайт «горняков».
Контракт с казахстанским форвардом прекращен по соглашению сторон.
Форвард в нынешнем чемпионате принял участие в восьми поединках и забил два гола. Подробную статистику смотрите
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Нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко покинул клуб, сообщает официальный сайт «горняков».
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