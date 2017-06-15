Александр Глеб: «После завершения карьеры планирую попробовать себя в спортивном менеджменте»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал об учебе в Академии управления и планах на будущее.

«После завершения карьеры игрока планирую попробовать себя в спортивном менеджменте. Уверен, юридическое образование мне пригодится в этой сфере. Тем более классных спортивных юристов не хватает в Беларуси. Очень хочу вырасти в этом направлении в профессионала высокого уровня. Учиться было непросто. В вузе преподаватели высокого уровня, приходилось серьезно готовиться. Надеюсь, мои знания помогут мне в будущем», – сказал Глеб.