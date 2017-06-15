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Журналист Нуну Луж: «Роналду принял решение больше не играть в Испании. Он не чувствует что «Реал» защищает его»

16.06.2017 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Португальский журналист Нуну Луж, один лучших экспертов по теме форварда «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что игрок не хочет продолжать играть в Испании.

«Роналду принял решение больше не играть в Испании.

Он считает, что ему был нанесен ущерб этим финансовым вопросом, и никто не защищает его. Роналду все делал правильно, но теперь его желание – найти новый клуб.

Ему нравится Испания, он живет в идеальном городе – в Мадриде, у него подруга испанка. Но сейчас, и он не скажет этого, Роналду не чувствует что «Реал» защищает его.

Он злится, потому что это не проблема игрока, финансовый вопрос – дело клуба. Но я не хочу говорить об этом слишком много, потому что знаю много», – сказал Луж в эфире Radio MARCA.

Сегодня A Bola сообщила о том, что Роналду может покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. Мадридский клуб намерен убедить 32-летнего нападающего не уходить из команды.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

 
 
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Португальский журналист Нуну Луж, один лучших экспертов по теме форварда «Реала» Криштиану Роналду, заявил, что игрок не хочет продолжать играть в Испании.

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