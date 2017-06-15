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Брестское «Динамо» получило лицензию для участия в Лиге Европы
16.06.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» официально получило лицензию на участие в Лиге Европы.
Начинать квалификацию клуб будет со 2-го раунда.
Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.
В настоящий момент все нюансы улажены.
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Брестское «Динамо» официально получило лицензию на участие в Лиге Европы.
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