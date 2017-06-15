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Брестское «Динамо» получило лицензию для участия в Лиге Европы

16.06.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брестское «Динамо» официально получило  лицензию на участие в Лиге Европы.

Начинать квалификацию клуб будет со 2-го раунда.

Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016. 

В настоящий момент все нюансы улажены.

Стали известны все возможные соперники «Шахтера», минского и брестского «Динамо» в квалификации Лиги Европы

 
 
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Брестское «Динамо» официально получило лицензию на участие в Лиге Европы.

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