Игроки «Нафтана» задержали начало матча с БАТЭ

Игроки «Нафтана» задержали начало домашнего матча 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.

Футболисты борисовской команды вышли из раздевалки за пять минут до начала поединка. Хозяева же остались в подтрибунном помещении уже 15 минут.

Матч стартовал позже намеченного времени.

Такая акция игроков «Нафтана» связана с большими долгами клуба по зарплате.