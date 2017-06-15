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Игроки «Нафтана» задержали начало матча с БАТЭ
16.06.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игроки «Нафтана» задержали начало домашнего матча 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.
Футболисты борисовской команды вышли из раздевалки за пять минут до начала поединка. Хозяева же остались в подтрибунном помещении уже 15 минут.
Матч стартовал позже намеченного времени.
Такая акция игроков «Нафтана» связана с большими долгами клуба по зарплате.
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Игроки «Нафтана» задержали начало домашнего матча 12-го тура чемпионата Беларуси с БАТЭ.
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