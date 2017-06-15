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КК-2017. Журналист из Чили доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 900 долларов

16.06.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист из Чили, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций, столкнулся с завышенными ценами на такси.

Репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы, находящейся в центре города, за 50 тысяч рублей (почти 900 долларов – Tribuna.com).

Чилиец поинтересовался о стоимости услуги уже после поездки. Он обратился в полицию.

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Журналист из Чили, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций, столкнулся с завышенными ценами на такси.

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