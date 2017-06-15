|
КК-2017. Журналист из Чили доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 900 долларов
16.06.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журналист из Чили, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций, столкнулся с завышенными ценами на такси.
Репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы, находящейся в центре города, за 50 тысяч рублей (почти 900 долларов – Tribuna.com).
Чилиец поинтересовался о стоимости услуги уже после поездки. Он обратился в полицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист из Чили, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций, столкнулся с завышенными ценами на такси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии