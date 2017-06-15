ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Минское «Динамо» заключило пробные контракты с Вороновым и Васильчуком

16.06.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком.

В прошлом сезоне оба форварда выступали за «Динамо-Молодечно».

19-летний Васильчук набрал 14 (10+4) очков в 34 матчах прошедшего сезона экстралиги.

23-летний Воронов с 2013 по 2015 год выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» (Бобруйск), а после расформирования команды отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона набрал 49 (28+21) очков в 83 матчах.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игроки «Нафтана» задержали начало матча с БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика