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КХЛ. Минское «Динамо» заключило пробные контракты с Вороновым и Васильчуком
16.06.2017 19:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком.
В прошлом сезоне оба форварда выступали за «Динамо-Молодечно».
19-летний Васильчук набрал 14 (10+4) очков в 34 матчах прошедшего сезона экстралиги.
23-летний Воронов с 2013 по 2015 год выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» (Бобруйск), а после расформирования команды отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона набрал 49 (28+21) очков в 83 матчах.
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Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком.
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