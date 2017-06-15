КХЛ. Минское «Динамо» заключило пробные контракты с Вороновым и Васильчуком

Минское «Динамо» заключило пробные контракты с нападающими Егором Вороновым и Русланом Васильчуком.

В прошлом сезоне оба форварда выступали за «Динамо-Молодечно».

19-летний Васильчук набрал 14 (10+4) очков в 34 матчах прошедшего сезона экстралиги.

23-летний Воронов с 2013 по 2015 год выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» (Бобруйск), а после расформирования команды отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона набрал 49 (28+21) очков в 83 матчах.