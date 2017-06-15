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Источник ESPN подтвердил, что Роналду хочет уйти из «Реала»
16.06.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник ESPN из окружения нападающего «Реала» Криштиану Роналду подтвердил, что игрок хочет покинуть клуб из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.
«Роналду действительно возмущен этой ситуацией. Он считает, что преследование несправедливо, так как он добровольно заплатил налоги. Ситуация достигла предела.
Криштиану действительно намерен покинуть Испанию. Посмотрим, что произойдет, но он очень сердит», – сообщил источник.
Первой о возможном уходе Роналду сообщила португальская газета A Bola. Нападающий считает себя «жертвой преследований» и намерен продолжить карьеру за пределами Испании.
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Источник ESPN из окружения нападающего «Реала» Криштиану Роналду подтвердил, что игрок хочет покинуть клуб из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона...
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