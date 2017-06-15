Мама шестикратного олимпийского чемпиона по гимнастике, Валентина Щербо, рассказала изданию «Народная воля» про полгода в гостях у сына в Америке. TUT.BY приводит самые интересные фрагменты из интервью.



Снимок из архива. Фото: Reuters via TUT.BY

В США у Виталия Щербо своя гимнастическая школа . Есть успехи в бизнесе и личной жизни. Например, в прошлом году в семье героя Олимпиады-92 было пополнение — родился сын Родион.

Валентина Щербо по настоянию сына приехала к нему в гости в Лос-Вегас в сентябре прошлого года и вернулась совсем недавно. В Минске женщина живет одна, пару лет назад умер ее супруг.

— Виталий встретил в аэропорту, быстро примчались на машине домой. Все меня уже встречали — и Валентина — супруга сына, и 7-летняя внучка Вика, и полуторамесячный Родион Витальевич. Хотя его, в основном, Родькой называют.

— Виталий, наверное, был в восторге, что сын родился?

— Еще бы! А вообще очень спокойный и смышленый мальчик. Умнейшие глаза! Смотрит на тебя точно как собака — все понимает, но пока ничего сказать не может. Я ему книжки читала, и песенки пела.

По словам Валентины Щербо, внуку уже подыскивают няню: супруга работает тренером в школе мужа несколько раз в неделю, она бывшая гимнастка.

Минчанка рассказывает, как баловала родных в Америке домашней кухней. Особенно домашние просили ее приготовить квашеной капусты.

— И квасила по своему рецепту. Виталий однажды купил такую же в каком-то местном магазине, я ее попробовала — кислятина! А у меня нежная, сладкая. Хрустящая. (…) Знаете, я в Америке не могла нормальный тмин найти для закваски, хотя чеснок умудрилась привезти туда свой. У нас же зубчик съешь — дышать не можешь. А американский чеснок — его вообще не чувствуешь. Сын мне сделал грядку возле дома (правда, землю пришлось покупать, потому что в Вегасе сплошные камни и песок), и я сделала им на участке грядки — посадила помидоры, укроп, петрушку. Когда уезжала, уже кабачки выросли.

Валентина рассказывает, что у сына в Лас-Вегасе большой участок с домом. Рядом высадил сад из абрикосов, грейпфрутов, мандаринов и лимонов. Хотя на работе Виталий загружен «под завязку».

— Есть, конечно, и проблемы, — говорит о бизнесе Виталия Щербо его мать. — Вот, например, обстоятельства иногда складываются таким образом, что сразу три тренера не могут выйти на работу. Один заболел, второй ногу сломал, третий — тоже в больнице. И как работать без людей? Жену просит, чтобы она вышла на работу. Устает, конечно, но говорит так: «На хлеб с маслом хватает». Хотя понятно, что деньги с неба не падают. Их нужно зарабатывать.

Дочь спортсмена Виктория сейчас перешла в третий класс («перепрыгнув» из первого), ходит на курсы русского языка. И тоже занимается гимнастикой.

— Да, уже четыре года в школе отца. И такая честолюбивая! Если на каких-нибудь соревнованиях занимает второе место, сразу в слезы. По эмоциям — вся в папу. Правда, Виталик, когда что-то не получалось, не ревел, а всех матом крыл, а вот Вика домой придет, плачет и говорит: «Бабушка, как же так? Почему я не первая. Я же Бога просила». Я ей всегда отвечала: «Ты на Бога надейся, а сама не плошай». У нее очень хорошо получаются вольные упражнения, прыжки… Как говорят: гены пальцем не раздавишь.

— Виталий лично дочку тренирует?

— Нет, с Викой занимается женщина-тренер. Кстати, в школе работают тренеры не только из бывшего Союза, но и американцы. А дочери Виталий может что-то подсказать, но в тренировочный процесс не вмешивается. Сейчас он ей предложил какой-то новый элемент на брусьях, и та уже начинает его осваивать. А вообще, по поводу спортивного будущего Вики никто сильно не задумывается и точного ответа нет, состоится ли она как гимнастка. Сын говорит, что сейчас ей нравятся занятия, но, когда пойдут сложные элементы, все может повернутся в другую сторону.

Семья вместе отметила Новый год в США, а 13 января — 45-летие спортсмена. Со своей второй супругой Виталий вместе уже 9 лет. Дочь от первого брака, 25-летняя Кристина, тоже живет в Америке со своей мамой (первой женой Щербо).

— С Виталием она [дочь] перестала общаться. Хотя, на мой взгляд, кто-то должен сделать первый шаг. Уже все взрослые люди.

Сам спортсмен бывал в Минске 7 лет назад.

— Да он и в отпуске бывает, может быть, неделю в год, — объясняет собеседница. — Все-таки, чтобы прилететь в Беларусь, на это нужно и время, и дополнительные деньги. Так что в ближайших планах посещения Минска у него нет. Работа, дети, семья — это для него сейчас главное.

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