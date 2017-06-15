Владимир Журавель: «Есть проблемы в психологии. После забитого мяча перестали контролировать ситуацию на поле»

Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавль прокомментировал ничью с «Торпедо-БелАЗ» (1:1) в матче 12 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«В Жодино всегда было тяжело играть. Здесь собрана очень хорошая команда, хороший тренер. Поэтому сложно сказать, потеряли мы очки или нашли. С учетом того, что вели в счете, то скорее все же потеряли.

Есть проблемы в психологии. После забитого мяча мы перестали контролировать ситуацию на футбольном поле. Это основная причина того, что мы не выиграли. Только после пропущенного гола команда снова попыталась контролировать мяч», – сказал Журавель.