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Александр Ермакович: «Не сказал бы, что пауза на время матчей сборных пошла на пользу»

16.06.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Нафтаном» (3:0) в матче 12 тура чемпионата Беларуси.

– Одержали заслуженную победу. Акцентировали внимание ребят, что неудачно проводим в этом сезоне гостевые игры. Также последние годы непросто даются встречи в Новополоцке. Считаю, удалось футболистов мотивировать. Хотя в любой игре есть моменты, которые можно улучшать. В обороне сегодня не обошлось без ошибок, хотелось бы иметь лучшую реализацию моментов. Большое спасибо ребятам, потому что сил сегодня потратили много.

– Учитывая обилие травм и не совсем удачные результаты в мае, на этот раз пауза на матчи сборных была кстати?

– У нас в сборные вызывается нас много исполнителей. Кто-то смог передохнуть, а кто-то – нет. Если бы в паузе все футболисты были в расположении клуба... А так. Я бы не сказал, что она пошла на пользу. Кому-то удалось индивидуально поработать, а тот же Миша Гордейчук порядка двадцати игр уже провел.

– Оцените игру и КПД Иванича в роли форварда...

– Достаточно качественный в его исполнении. Создавал моменты, сам имел многие возможности забить. Понятно, что хотелось бы лучше реализацию. Но важно то, что эти моменты есть, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Нафтаном» (3:0) в матче 12 тура чемпионата Беларуси.

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