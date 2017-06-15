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Виталий Жуковский: «Гол от «Динамо» пропустили какой-то непонятный. Хоть ты собаку или кошку запускай на бровку»

16.06.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Беларуси.

«Сейчас эмоции преобладают, трудно дать объективную оценку матча. Не буду никого касаться, ни судей, никого.

Очень рад, что в команде происходят положительные изменения. Ребята сегодня не щадили себя. Они как хоккеисты бросались под эту шайбу. Но все равно мы пропустили в концовке.

Гол какой-то непонятный, с рикошета… Хоть ты собаку или кошку запускай на бровку. Жалко игроков… Но ничего, несправедливость способствует росту», – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Беларуси.

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