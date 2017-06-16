Александр Седнев: «Редко комментирую работу судей, но этот постоянный свист не добавляет интереса к матчу»

Главный тренер «Днепра» Александр Седнев подвел итог матча с «Шахтером» (0:1) в рамках 12-го тура национального чемпионата.

– Очень вязкий матч. Количество единоборств запредельное, хороший уровень. Со стороны соперника борьба была более качественной. Считаю, что были моменты, когда игра находилась в подвешенном состоянии, чаша весов колебалась. Но мы допускали непростительные ляпы, а стандартные положения — это просто дикий ужас. Но у меня не повернется язык предъявить претензии футболистам. Самоотдача была. Грань авантюризма мы не перешли. Хотя в концовке можно было рискнуть.

– Что скажете по поводу судейства? Не в целях провокации спрашиваю, но как вы отнеслись к этим постоянным свисткам?

– В вашем вопросе есть все ответы. Я редко обсуждаю эту тему. Но этот свист считаю не совсем правильным для такого матча, где много контактной борьбы и единоборств. Такая работа не добавляет интереса к игре.

– Что с Кики, который получил травму?

– Травма плеча. Он получил ее не сегодня. Возможность сыграть у него была, мы не рисковали, но он попросил замену. Более углубленно будем изучать его состояние, потому что для нас это серьезная потеря. Могу лишь сожалеть, но мы привыкли уже к кадровому дефициту, и это даже помогает по-новому смотреть на игроков и их позиции, – сказал Седнев.