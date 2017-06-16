TMW: «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Эль-Хаддади

Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, проведший минувший сезон на правах аренды в «Валенсии», попал в сферу интересов «Зенита».

Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере 21-летнего испанца.

Ранее арендовать Эль-Хаддади пытался «Сосьедад», но «Барселона» ответила отказом.

Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с 23-летним парагвайским нападающим киевского «Динамо» Дерлисом Гонсалесом.