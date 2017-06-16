ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

TMW: «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Эль-Хаддади

17.06.2017 08:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, проведший минувший сезон на правах аренды в «Валенсии», попал в сферу интересов «Зенита».

Сообщается, что питерцы уже вступили в переговоры с каталонцами о трансфере 21-летнего испанца.

Ранее арендовать Эль-Хаддади пытался «Сосьедад», но «Барселона» ответила отказом.

Кроме того, «Зенит» рассматривает вариант с 23-летним парагвайским нападающим киевского «Динамо» Дерлисом Гонсалесом.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади, проведший минувший сезон на правах аренды в «Валенсии», попал в сферу интересов «Зенита».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Седнев: «Редко комментирую работу судей, но этот постоянный свист не добавляет интереса к матчу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика