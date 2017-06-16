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La Gazzetta dello Sport оценивает трансфер Роналду вместе с зарплатой в 400 млн евро

17.06.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport поделилось мнением о том, во сколько обойдется переход форварда «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб.

32-летний португалец намерен покинуть мадридцев из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, «Реал» не защищает его.

Трансфер нападающего вместе с его зарплатой La Gazzetta dello Sport оценивает в 400 миллионов евро.

 
 
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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport поделилось мнением о том, во сколько обойдется переход форварда «Реала» Криштиану Роналду в другой клуб.

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